El dimecres dia 30 de març de 2011 va tenir lloc al Centre Cívic de la Seu el sopar de la Fam que s?organitza per a Mans Unides amb la col?laboració de l?Ajuntament i molts voluntaris.

L?acte va començar amb la valoració de la campanya del darrer any i la presentació del projecte d?aquest any, seguidament es va projectar un vídeo del Senegal i unes fotografies de les activitats dutes a terme en el darrer any.

L?assistència va ser molt nombrosa i el resultat assolit molt bo. Agraïm de tot cor les persones que fan possible que l?ajuda desinteressada arribi a les persones més necessitades. Moltes gràcies.

—————————————————————-This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.